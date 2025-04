Ilfattoquotidiano.it - “Death of a unicorn” con Jenna Ortega è come un dettato bulimico di mille spunti già digeriti da “Jurassic Park” e non vuole stare dentro le griglie della fiaba

“It’s a fucking”. Difficile che(sua la battuta iconica del film) diventi grande mettendo in curriculum “of a”, una commedia gore eat-the-rich satireggiante diretta da Alex Scharfman (produttore all’opera prima) e prodotto dalle bizzarre fucine di A24 (Substance, Everything everywhere all at once).Appunto “mangiare i ricchi”, un filone dissacrante che una volta suonava politico con Teorema di Pasolini, poi è risuonato altrettanto politico di recente con “Parasite”, infine è diventato modaiolo e frivolo negli ultimissimi anni con titoli“The Menu”, “Triangle of sadness”, “Saltburn”. “of a” non casca lontano.L’impacciato avvocato aziendale Elliott (Paul Rudd) viaggia in auto con la figlia, la studentessa universitaria Ridley (), per raggiungere la tenuta dei Leopold, miliardari del farmaco e viscidi filantropi, nascosti in una riserva naturale omonima tra le Montagne Rocciose (in realtà il set è ungherese).