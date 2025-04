Chi è Giovanna Lorenzi la moglie di Roby Facchinetti il loro amore lontano dai riflettori

L'incontro tra i due avviene nel 1986 e, come lui ha ribadito più volte, scatta immediatamente il colpo di fulmine. Si sposano tre anni dopo, nel 1989, e dalla loro unione nascono i due figli più giovani, Roberto e Giulia. Il precedente matrimonio con Mirella Costa aveva generato la primogenita Alessandra e la sorella minore Valentina, mentre il noto musicista e produttore Francesco è il frutto della relazione di Roby con Rosaria Longoni.

