Giustizia e pace nelle parole di mons. Accrocca alla benedizione delle palme

Tempo di lettura: 2 minuti“Lasi instaura a partire dai deboli. Non può essercifin quando lavenga calpestata”.Forte ammonimento dell’arcivescovo di Benevento. Felicenel giorno dellasul sagrato della Chiesa Santa Sofia. Buona la partecipazione dei cittadini questa mattina che agitava rami di palma e di ulivo. Presente il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Lasimboleggia l’inizio di un’intensa settimana di fede e meditazione, quella che poi porteràPasqua. Nella Domenicasi celebra anzitutto il momento di gloria di Gesù che “entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione” L’Arcivescovo dopo aver benedetto i ramoscelli d’ulivo ha poi avviato una processione sino al Duomo dando come detto, inizio ai riti della Settimana santa.