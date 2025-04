I dazi Usa accelerano il progetto del euro digitale All’Ue serve autonomia

dazi avviati dall’amministrazione di Donald Trump sui circuiti di pagamento si potrebbe concretizzare in un’accelerazione che affermerà l’euro digitale in europa. Una risposta tecnologica, ma anche monetaria all’attuale frammentazione che vige in europa nei sistemi di pagamento. Le motivazioni a favore dell’introduzione di un euro digitale “sono forti e numerose” evidenzia Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, sottolineando la necessità di rafforzare l’autonomia strategica dell’europa, perché “in un contesto internazionale meno prevedibile, è giunto il momento di passare all’azione”. Oggi il dominio nei sistemi di pagamento, definibile retail, “è ancora fortemente americano. Non tanto del dollaro, ma delle aziende americane” spiega il docente di strategia dell’Università Bocconi, Carlo Alberto Carnevale Maffè. Quotidiano.net - I dazi Usa accelerano il progetto dell'euro digitale. “All’Ue serve autonomia” Leggi su Quotidiano.net Roma, 13 aprile 2025 – L’impatto deiavviati dall’amministrazione di Donald Trump sui circuiti di pagamento si potrebbe concretizzare in un’accelerazione che affermerà l’inpa. Una risposta tecnologica, ma anche monetaria all’attuale frammentazione che vige inpa nei sistemi di pagamento. Le motivazioni a favore’introduzione di un“sono forti e numerose” evidenzia Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivoa Banca centralepea, sottolineando la necessità di rafforzare l’strategicapa, perché “in un contesto internazionale meno prevedibile, è giunto il momento di passare all’azione”. Oggi il dominio nei sistemi di pagamento, definibile retail, “è ancora fortemente americano. Non tanto del dollaro, mae aziende americane” spiega il docente di strategia’Università Bocconi, Carlo Alberto Carnevale Maffè.

