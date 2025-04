Ucciso a 19 anni in una sala slot giallo nel Casertano sul corpo una ferita di arma da fuoco

Leggi su Open.online

Aveva 19Davide Carbisiero, il ragazzo trovato morto all’interno di unagiochi a Cesa, in provincia di Caserta. Il sospetto degli inquirenti è che il giovane sia stato. Sul suoè stata trovata unacompatibile con un colpo dida.L’indagine dei carabinieri è concentrata sulla ricostruzione delle ultime ore di Carbisiero. Il ragazzo viveva a Succivo, un comune sempre nela pochi chilometri da Cesa. Non è ancora chiaro quando sia arrivato nella, che si trova lungo la strada Aversa-Caivano. Ancora da chiarire anche chi avrebbe incrociato il 19enne in quel locale. Oltre ai carabinieri della stazione di Cesa, sul posto stanno operando anche i militari del Nucleo investigativo del Gruppo di Aversa.L'articoloa 19in unanel: sulunadidaproviene da Open.