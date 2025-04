Papa Francesco Vivo un momento di debolezza sento la tenerezza di Dio

momento di debolezza fisica mi aiutano a sentire ancora di più la vicinanza, la compassione e la tenerezza di Dio. Anch’io prego per voi, e vi chiedo di affidare con me al Signore tutti i sofferenti, specialmente chi è colpito dalla guerra, dalla povertà o dai disastri naturali”. E’ quanto scrive Papa Francesco nell’Angelus diffuso, per la nona domenica consecutiva, con un testo scritto.L'articolo Papa Francesco: “Vivo un momento di debolezza, sento la tenerezza di Dio” L'Opinionista. Lopinionista.it - Papa Francesco: “Vivo un momento di debolezza, sento la tenerezza di Dio” Leggi su Lopinionista.it CITTÀ DEL VATICANO – “Sorelle e fratelli, vi ringrazio tanto per le vostre preghiere. In questodifisica mi aiutano a sentire ancora di più la vicinanza, la compassione e ladi Dio. Anch’io prego per voi, e vi chiedo di affidare con me al Signore tutti i sofferenti, specialmente chi è colpito dalla guerra, dalla povertà o dai disastri naturali”. E’ quanto scrivenell’Angelus diffuso, per la nona domenica consecutiva, con un testo scritto.L'articolo: “undiladi Dio” L'Opinionista.

Potrebbe interessarti anche:

Papa Francesco è vivo o morto? Perché si pensa che sia già morto e non ce lo dicono?

Papa Francesco - Andrea Cionci al virostar Bassetti : “Bergoglio è vivo - ma non dica che gli italiani sono ignoranti” - VIDEO

Papa Francesco è vivo o morto? Perché si pensa che sia già morto e non ce lo dicono?

Ne parlano su altre fonti Papa Francesco: “Vivo un momento di debolezza, ma sento la compassione di Dio”. Papa Francesco nell'Angelus: "Vivo tempo di guarigione nell'anima e nel corpo". Papa Francesco: "Vivo un tempo di guarigione nell'anima e nel corpo". Il Papa: "La malattia è una delle prove più difficili della vita. E basta aggressioni ai sanitari". Papa Francesco all'Angelus: «Vivo un tempo di guarigione nell'anima e nel corpo, è la mia Quaresima». Il Papa è vivo, ma la comunicazione è morta.

Scrive msn.com: Papa Francesco: “Vivo un momento di debolezza, sento la tenerezza di Dio” - CITTÀ DEL VATICANO - "Sorelle e fratelli, vi ringrazio tanto per le vostre preghiere. In questo momento di debolezza fisica mi aiutano a sentire ancora di ...

gaeta.it comunica: Papa Francesco in mezzo alla gente: un momento di incontro e condivisione - Papa Francesco, nonostante le sue difficoltà di salute, ha celebrato la messa delle Palme con calore e vicinanza ai fedeli, trasmettendo un messaggio di speranza e resilienza in un momento difficile.

Si apprende da msn.com: Il Papa in piazza San Pietro per le Palme: “Buona Settimana santa” - Francesco senza naselli per l'ossigeno. Saluta molta gente e regala caramelle ai bambini. Per l’Angelus ha scritto: vivo un momento di debolezza, sento la tenerezza di Dio. “Tutti soffriamo, la fede a ...