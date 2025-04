Unlimitednews.it - Il Papa torna in piazza San Pietro “Buona Domenica delle Palme e buona Settimana Santa”

Leggi su Unlimitednews.it

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Settimana Santa”. CosìFrancesco ha rivolto un breve saluto ai fedeli inSan, dove si è recato al termine della messa celebrata per ladal cardinaleLeonardo Sandri.Il Pontefice, che già ieri era stato a sorpresa a Santa Maria Maggiore per una preghiera, è giunto inin sedia a rotelle, ma senza i naselli per l’ossigeno, e ha salutato numerosi fedeli.“Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore”. È così che la folla acclama Gesù, mentre entra in Gerusalemme. Il Messia passa dalla porta della città santa, spalancata per accogliere Colui che pochi giorni dopo ne uscirà maledetto e condannato, carico della croce. Oggi anche noi abbiamo seguito Gesù, prima con un corteo festoso e poi su una via dolorosa, inaugurando la Settimana Santa che ci prepara a celebrare la passione, morte e risurrezione del Signore”.