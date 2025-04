LIVE Musetti Alcaraz 5 2 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA c’è un break da difendere

DIRETTA LIVE5-2 Largo il rovescio incrociato dello spagnolo. Fondamentale quel super diritto di Musetti sullo 0-15. Gli ha dato tanto morale.40-15 Battuta vincente al centro.30-15 Servizio al centro, diritto e volée di rovescio vincente dell’azzurro.15-15 Paziente Musetti, che aspetta il momento buono e tuona con un super diritto incrociato che lo spagnolo non può arginare.0-15 Scambio più lungo della partita. Alcaraz salva l’impossibile in difesa, poi scaglia un portentoso rovescio lungolinea vincente.4-2 In rete il rovescio incrociato di Musetti, che in questo game ha un po’ abbassato il LIVEllo di concentrazione.40-15 In rete la risposta di diritto dell’italiano.30-15 L’azzurro stecca la risposta di diritto.15-15 Risposta vincente di Musetti con un rovescio lungolinea all’incrocio delle righe. Oasport.it - LIVE Musetti-Alcaraz 5-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: c’è un break da difendere Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 Largo il rovescio incrociato dello spagnolo. Fondamentale quel super diritto disullo 0-15. Gli ha dato tanto morale.40-15 Battuta vincente al centro.30-15 Servizio al centro, diritto e volée di rovescio vincente dell’azzurro.15-15 Paziente, che aspetta il momento buono e tuona con un super diritto incrociato che lo spagnolo non può arginare.0-15 Scambio più lungo della partita.salva l’impossibile in difesa, poi scaglia un portentoso rovescio lungolinea vincente.4-2 In rete il rovescio incrociato di, che in questo game ha un po’ abbassato illlo di concentrazione.40-15 In rete la risposta di diritto dell’italiano.30-15 L’azzurro stecca la risposta di diritto.15-15 Risposta vincente dicon un rovescio lungolinea all’incrocio delle righe.

