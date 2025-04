Rompipallone.it - Napoli, Conte ha deciso il suo futuro: ha inciso un fattore

Il contratto dicolscade a giugno 2027 ma sono tante le voci sul suo conto. Il tecnico avrebbe peròil suo.Iltargato 2024/2025 è una squadra che si sta togliendo diverse soddisfazioni e, giunti a metà aprile, è ancora in corsa per lo scudetto. Tanti, però, i passi falsi nell’ultimo periodo, con sei pareggi e una sconfitta nelle ultime nove partite, in cui spiccano – negativamente – i pari contro Udinese, Venezia e il ko col Como. La squadra è però viva e le ambizioni dele di Antonionon cambiano: lottare fino alla fine del campionato con l’Inter. E per il, le idee sono già chiare.Ildi AntonioIldi Antonio(LaPresse) – RompiPalloneSecondo quanto riportato da Il Mattino, Antonionon lascerà ila fine stagione.