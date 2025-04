Ilfattoquotidiano.it - Nadia Battocletti, la gioia di correre: oro e record italiano sui 10 km agli Europei su strada. “Vento e pioggia? Io mi sono divertita tanto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Meda d’oro epersui 10 kmdi corsa sua Lovanio, in Belgio. L’azzurra, che sabato ha compiuto 25 anni, ha fermato il cronometro sui 31:10 migliorando di nove secondi il suo primato dell’anno scorso. Per l’argento olimpico dei 10.000 metri si tratta del quarto titolo europeo in poco più di dieci mesi e in tre superfici diverse: 5000-10.000 su pista a Roma, cross ad Antalya, adesso anche su. Nonostante il freddo, il mix dinon perde mai ladi: “Molto felice, misoprattutto nella parte finale”, le sue parole dopo l’oro. “C’erano varie possibilità, poi il mio papà e coach Giuliano mi ha detto al settimo chilometro: ‘devi andare adesso.’ Non ho pensato che mancassero tre chilometri, ma è stata la giusta tattica e gli ultimi due mipiaciuti, con saliscendi, dove ci voleva anche la freschezza per tare le curve”.