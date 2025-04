Secoloditalia.it - Il Papa a sorpresa in piazza San Pietro: “Buona domenica delle palme”. E poi dona caramelle ai bambini

Nuovadelche al termine della celebrazione per leè comparso di nuovo sul sagrato diSan. Sulla sedia a rotelle, accompagnato dal fidato infermiere Massimo Strappetti e da uno dei segretari, Bergoglio è giunto insenza naselli per l’ossigeno.IlSanconsegnaaiAl microfono, Bergoglio ha pronunciato poche parole: “Settimana Santa!”. Bergoglio è stato accolto da un grande entusiasmo della gente presente aSan. Il Pontefice ha poi raggiunto l’altare e ha salutato il cardinale Leonardo Sandri che ha celebrato la messa. Dopo aver augurato ai fedeli una “Settimana Santa”, Francesco ha fatto un giro tra i fedeli in prima fila sul sagrato e si è fermato a scambiare qualche parola consuore.