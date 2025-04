Maratona Parigi 2025 trionfo Biwott con record personale doppietta etiope al femminile

Maratona di Parigi 2025, attesissimo e affascinante appuntamento che si è svolto nella capitale francese. Giornata da incorniciare per il keniano Benard Biwott, che si prende la vittoria odierna tagliando il traguardo in 2:05:25. Un tempo che, oltre a garantirgli la vittoria nella 48esima edizione della corsa disputata sotto la Torre Eiffel, gli consente di migliorare il suo primato personale. Inoltre, si tratta della seconda vittoria a stretto giro dopo quella di Francoforte, in Germania. Biwott ha sfiancato gli avversari cambiando decisamente il ritmo al 35esimo chilometro, sfoderando l'attacco che si è poi rivelato decisivo. Il secondo posto, infatti, va all'atleta di Gibuti Ibrahim Hassan, che paga 48 secondi di ritardo (2:06:13). A completare il podio, infine, è un altro keniano, Sila Kiptoo, in 2:06:21.

