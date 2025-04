Concorso Giovani in crescendo 2025 dall’8 al 10 maggio a Pesaro Iscrizioni scuole entro il 16 aprile

Concorso di musica e canto Giovani in crescendo 2025, in programma a Pesaro nei giorni 8, 9 e 10 maggio. L’iniziativa si inserisce all’interno del Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 2024/2025.L'articolo Concorso “Giovani in crescendo 2025”: dall’8 al 10 maggio a Pesaro. Iscrizioni scuole entro il 16 aprile . Leggi su Orizzontescuola.it L’Orchestra Sinfonica “G. Rossini” promuove la XII edizione deldi musica e cantoin, in programma anei giorni 8, 9 e 10. L’iniziativa si inserisce all’interno del Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 2024/.L'articoloin”:al 10il 16

Giorno del Ricordo - un concorso nazionale per i giovani talenti

Giovani talenti femminili della musica : al via con il Concorso “Alda Rossi Da Rios"

Orchestra Sinfonica Rossini presenta la XII Edizione del Concorso di Musica e Canto "Giovani in Crescendo". Scadenza iscrizioni 16 aprile 2025. Torna il Concorso "Giovani in Crescendo", Pesaro si prepara ad accogliere le eccellenze musicali del futuro.

