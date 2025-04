Iodonna.it - È la fotografia di AstraRicerche per Grappa Libarna, brand del Gruppo Montenegro. per Pasqua 2025. La grappa rappresenta l'Italia.

Leggi su Iodonna.it

Roma, 11 apr. (askanews) –in famiglia o con amici e pranzo in casa per 9ni su 10 all’insegna della tradizione con i grandi classici come agnello e patate, lasagne ricotta e spinaci e, per finire, un distillato. Che insignifica. È ladiperdel.Antonio Zattoni, Master Blender di. “Abbiamo una certezza, il mondo pensa all’. E laè il distillato che più in assoluto ci. Ladove viene prodotta in?.Lala facciamo con la vinaccia, la vinaccia la facciamo con l’uva, l’uva e il vino viene prodotto in tutta”. Leggi anche › Ponti di, trekking in Calabria E se per il 30% deglini il rito del fine pasto vede laabbinata a cioccolato, caffè e dolci tipici, ci sono ancheni curiosi di sperimentare soluzioni più innovative.