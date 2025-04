Oasport.it - LIVE Atletica, Europei su strada 2025 in DIRETTA: Battocletti vince la 10 km, favoloso oro di Iliass Aouani nella maratona!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45 Tiyouri si rialza ora aiutata da due paramedici. Dopo esser stata chiusa nelle transenne da Salpeter l’israeliana è caduta nel tentativo di evitare Ouhaddou Nafie e Maayouf che stavano festeggiando12.43 Volata finale per il terzo posto vinta da Salpeter che chiude all’interno la connazionale Tiyouri eil bronzo.12.43 Secondo posto per Maayouf che va ad abbracciare la connazionale.12.43 Subito dopo il traguardo scoppia in lacrime la spagnola.12.42 Oro per Ouhaddou Nafie!! La spagnolaè la nuova campionessa d’Europa della!12.41 Inizia il rettilineo finale per Fatima Azzahra Ouhaddou Nafie.12.39 Maayouf si volta per capire il vantaggio sulla terza. La spagnola sembra aver deposto le armi per la lotta per la vittoria.12.