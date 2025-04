Sololaroma.it - Lazio-Roma, Ranieri per il 6 su 6: ma i derby in “trasferta” sono un tabù

Se sarà cruciale per i destini di entrambe le squadre lo scopriremo solo a fine anno, ma va da se che questovale tanto per molti motivi. Inutile dilungarsi su come tale partita permetta ai tifosi di fregiarsi della supremazia cittadina sull’avversario, qualcosa talvolta di più importante della stagione stessa, ma trattasi si unfondamentale per la corsa Champions, che può risultare letale per chi ne dovesse uscire sconfitto. La garanzia dei giallorossi si chiama Claudio, un uomo che sa quello che deve fare quando vede biancoceleste.Questa sera il tecnico testaccino cerca il 6 su 6 neidella capitale, un en-plein che risulterebbe definitivo, vista la sua scelta di ritirarsi a fine anno, e che coronerebbe una carriera da allenatore dellamagistrale. Una ciliegina su una torta che costituirebbe il sorpasso su unaa +15 prima del confronto d’andata ed ora con appena 2 lunghezze di vantaggio sui giallorossi, obbligati però ad una vittoria essenziale per non perdere il treno del 4° posto.