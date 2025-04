Cercasi medico stipendio da 30mila euro al mese un annuncio di lavoro fa sognare i camici bianchi di tutto il mondo

annuncio di lavoro è di un mese fa e non ha ancora trovato il candidato giusto, ma è diventato popolarissimo tra chi fa il medico ed è disoccupato o in cerca di un posto migliore, di tutto il mondo. Julia Creek, una remotissima cittadina australiana del Queensland offre infatti uno stipendio record: quasi 400mila euro l’anno a chi sia disposto a trasferirsi armi, bagagli e. stetoscopio.I potenziali pazienti di Julia Creek sono alla portata di un qualsiasi medico di famiglia italiano: la ridente cittadina australiana vanta infatti appena 549 abitanti, canguri esclusi. Allo stipendio record, con una retribuzione compresa tra 476.082 e 680.277 dollari australiani all’anno, la cittadina del Queensland offre benefit aggiuntivi tra cui l’alloggio gratuito e autovettura per gli spostamenti, che in Australia prevedono distanze notevoli. Secoloditalia.it - Cercasi medico, stipendio da 30mila euro al mese: un annuncio di lavoro fa sognare i camici bianchi di tutto il mondo Leggi su Secoloditalia.it L’diè di unfa e non ha ancora trovato il candidato giusto, ma è diventato popolarissimo tra chi fa iled è disoccupato o in cerca di un posto migliore, diil. Julia Creek, una remotissima cittadina australiana del Queensland offre infatti unorecord: quasi 400milal’anno a chi sia disposto a trasferirsi armi, bagagli e. stetoscopio.I potenziali pazienti di Julia Creek sono alla portata di un qualsiasidi famiglia italiano: la ridente cittadina australiana vanta infatti appena 549 abitanti, canguri esclusi. Allorecord, con una retribuzione compresa tra 476.082 e 680.277 dollari australiani all’anno, la cittadina del Queensland offre benefit aggiuntivi tra cui l’alloggio gratuito e autovettura per gli spostamenti, che in Australia prevedono distanze notevoli.

