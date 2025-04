Consegnami 2 000 euro o rivelo tutto alla tua fidanzata donna arrestata a Pineto per estorsione

Leggi su Citypescara.com

. Da circa due anni intratteneva una relazione con un uomo più giovane di lei, e nelle ultime settimane aveva iniziato a minacciarlo: se non avesse ottenuto 2.000in cambio del proprio silenzio, avrebbe raccontato ogni dettagliodi lui. Ieri pomeriggio, però, i carabinieri dil’hanno sorpresa in flagrante mentre riceveva la prima tranche di denaro, pari a 1.000.La vittima, infatti, invece di cedere al ricatto, si era rivolta alle forze dell’ordine, che lo hanno assistito durante l’appuntamento fissato per la consegna. Non appena laha preso le banconote, i militari sono intervenuti, arrestandola. Il denaro è stato interamente recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre la presunta estorsionatrice è stata posta ai domiciliari presso la propria abitazione.