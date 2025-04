CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.43 190 km al.12.40 Sempre la Alpecin-Deceuninck ad incaricarsi l’onere di fare il ritmo nel gruppo.12.37 Sale a 3? il margine della fuga sugli inseguitori.12.34 Ricordiamo i nomi deglibattistrada: Kim Heiduk (INEOS-Grenadiers), Oier Lazkano (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Markus Hoolegaard (Uno-X Mobility), Jonas Rutsch (Intermaché-Wanty), Max Walker (EF Education-Easy Post), Jasper De Buyst (L), Rory Townsend (Q36.5 Pro Cycling Team), Abram Stockman (XDS Astana Team).12.33 200 km al.12.30 2’30” di vantaggio per glibattistrada, superata da poco la prima ora di gara.12.27 Gruppo che viaggia in fila indiana, con la Alpecin-Deceuninck compatta inal plotone.12.24 Ancora una cinquantina di chilometri per giungere al settore n.

Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2025 in DIRETTA: 200 km al traguardo, otto uomini in testa

