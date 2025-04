Ancarano chiesa gremita per l’ultimo saluto alla piccola Serena

Leggi su Citypescara.com

Si è celebrato questa mattina, alle 10, il funerale della, la bambina di appena sei mesi scomparsa in modo tanto tragico quanto inaspettato. La vicenda, avvenuta all’asilo nido di Torano Nuovo a causa di un rigurgito durante il sonno, ha sconvolto profondamente non solo la famiglia della, ma l’intera comunità di.Nelladella Madonna della Pace, i genitori dihanno ricevuto l’abbraccio solidale di tutto il paese, radunatosi per un ultimocarico di emozione. Il dolore è stato amplificato dconsapevolezza che la vita può spezzarsi ivan presta varese d’improvviso, lasciando nel cuore di chi resta un vuoto incolmabile., simbolo innocente di un amore familiare troncato da un evento tanto imprevedibile, lascia un segno indelebile nel ricordo di chi l’ha conosciuta e di tutti coloro che, anche soltanto da lontano, hanno condiviso la commozione di questa dolorosa circostanza.