Oasport.it - Iliass Aouani batte tre israeliani: Campione d’Europa di maratona! L’Italia festeggia il terzo oro

Leggi su Oasport.it

ha vinto ladegli Europei 2025 di corsa su strada, scrivendo il proprio nome in cima all’albo d’oro di questa neonata competizione continentale. L’azzurro ha confezionato una prestazione sublime a Bruxelles (Belgio), trionfando con il tempo di 2h09:05 al termine di una gara di tutto cuore: ha fatto sfogare l’israeliano Bukayawe Malede, che era scappato via poco prima della mezza, lo ha ripreso nei pressi del trentesimo chilometro e poi ha dovuto battagliare con tre.Il nostro portacolori era l’intruso tra Gashau Ayale, Maru Teferi e Haimro Alame, ma si vedeva che il milanese aveva una buonissima gamba e che era pimpante dal punto di vista fisico. Il 29enne non si è fatto imbrigliare nelle maglie del gioco di squadra degli avversari, è rimasto lucidissimo dal punto di vista tattico e ha interpretato la parte conclusiva di gara con grandissima sagacia.