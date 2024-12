Ilgiorno.it - Villaggio olimpico Milano-Cortina 2026: lavori in anticipo ma extracosti in aumento

Leggi su Ilgiorno.it

Non si può dire che isiano in alto mare. Anzi, passando lungo le strade che si affacciano sul futuroolimpiaco a Scalo Romana, da viale Isonzo a via Ripamonti fino a via Lorenzini, le sei palazzine che nelospiteranno gli atleti dei Giochi invernalisembrano sostanzialmente pronte. Non c’è troppo da stupirsi. Il chief executive officer di Coima, Manfredi Catelli, negli ultimi mesi ha ripetuto che le opere per realizzare ila Cinque Cerchi erano indi almeno tre mesi sul cronoprogramma inizialmente fissato con Comune, Regione, Fondazionee Comitatointernazionale (Cio), a cui l’area dovrà essere consegnata inrispetto all’avvio dei Giochi, fissata il 6 febbraio. Sui tempi di fine, da Coima ieri confermavano il rispetto del cronoprogramma che consentirà la consegna a Fondazioneentro il termine previsto (31 luglio 2025), in modo che ilsia a disposizione con undi sei mesi per i necessaridi allestimento e personalizzazione.