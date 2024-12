Quotidiano.net - The Voice Kids, finale 20 dicembre: le anticipazioni sulla serata conclusiva del talent show

Stasera, venerdì 20, alle 21:20 andrà in onda su Rai 1 ladella terza edizione di The, ilmusicale dedicato ai giovanissimi. I cantanti si preparano a calcare il palco per l’ultima, attesissima esibizione: nel ruolo di conduttrice vedremo Antonella Clerici, pronta a guidare il pubblico delcanoro di Rai insieme ai coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. I finalisti e i coach in gara Il Team Loredana Bertè si compone di Carol Cadeo (10 anni), Gabriel Jimenez Martinez (12 anni) e Melissa Memeti (13 anni). Il Team Gigi D'Alessio include Maria Sofia Corona (13 anni), Francesco Maugeri (12 anni) e Sofia Menegatto (13 anni). Per il Team Clementino si esibiscono Riccardo Callegari (12 anni), Leonardo Giovannangeli e Benedetta Muneglia (13 anni), mentre il Team Arisa è formato da Alessio Di Stefano (12 anni), Niccolò Franceschini (14 anni) e Annamaria Mihalache (11 anni).