Silo, lo showrunner Graham Yost: "Lost e la caverna di Platone sono state le nostre ispirazioni"

E ancora la verità al tempo dei social media e l'amore per le cospirazioni. L'autore racconta le reference dietro la serie Apple TV+, appena rinnovata per altre due stagioni. Ogni venerdì in streaming.è una delle serie sci-fi distopiche di punta di Apple TV+, tanto che l'ha appena rinnovata per due stagioni, confermando anche che la quarta sarà l'ultima, andando così a concludere la storia che prende spunto dalla trilogia di romanzi di Hugh Howey. Operazioni come questa aiutano moltissimo glia capo degli show perché pospianificare per tempo il corso degli eventi e l'evoluzione delle dinamiche tra i personaggi, cercando di donare agli spettatore il miglior epilogo possibile. Abbiamo incontrato su Zoom l'ideatoreper farci raccontare le reference nel creare il serial.