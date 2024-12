Lanazione.it - Regali di Natale, toscani pazzi per i libri: ecco come scegliere quelli giusti

Firenze, 18 dicembre 2024 - Dopo capi di abbigliamento, cosmetici e giocattoli, tra i cinque doni più scelti daifigurano ie i prodotti editoriali, che scavalcano addirittura i prodotti tecnologici, prodotti enogastronomici, piante, viaggi e trattamenti di bellezza. Mettere un libro sotto l’albero - si sa - è sempre una buona idea: la lettura arricchisce, le belle storie confortano e ispirano, e immergersi nelle pagine è ancora uno dei modi migliori per dedicare del tempo a sé stessi. Dall’altro lato, però,il libro giusto è sempre una sfida: piacerà, al nostro amico, il titolo che abbiamo scelto? L’avrà già letto? Oppure finirà tra“in lista da leggere” insieme al regalo dello scorso? Niente paura: in soccorso di chiunque stia pensando di regalare un libro per questoarriva Libraccio, una delle catene di librerie di riferimento in Italia, che, con la sua “guida non convenzionale” aida mettere sotto l’albero, indica 5 titoli (più uno) per 5 profili, tranuovi e vecchie edizioni second hand, con un occhio al portafoglio e uno all’ambiente.