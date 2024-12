Lettera43.it - Rai, via libera alle direzioni ad interim per Tg3, Tgr e Rai Sport

Leggi su Lettera43.it

Il consiglio di amministrazione della Rai ha ratificato l’attribuzione in via transitoria al condirettore Roberto Pacchetti della responsabilità addella direzione della Tgr dopo le dimissioni del direttore Alessandro Casarin. Nella stessa seduta, il cda ha espresso parere favorevole all’affidamento in via transitoria della responsabilità addella testata Raial vicedirettore Massimiliano Mascolo in vista della cessazione dell’incarico del direttore Jacopo Volpi prevista il 31 dicembre. L’amministratore delegato ha poi comunicato al consiglio che il vice direttore del Tg3 Pierluca Terzulli continuerà a esercitare le funzioni di responsabile addella testata. Deta infine una manovra di incentivazione all’esodo per tutto il personale, su base volontaria, in linea con quanto definito nel piano industriale.