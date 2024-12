Sport.quotidiano.net - Parla Antonini, portiere del Follonica Gavorrano. "Stiamo crescendo. Ambiente fantastico»

Secondo clean sheet consecutivo per la porta difesa da Giulio Manrrique, che contro Orvietana e Poggibonsi ha mantenuto la sua porta inviolata grazie anche a due bellissime prestazioni corali. Per ilitalo-messicano dele la retroguardia biancorossoblù le statistiche dicono che ilha la terza difesa del campionato in quanto a gol subiti (16), dietro solo a San Donato Tavarnelle (12) e Siena (14). Per ilclasse 2004 c’è comunque tanto lavoro ancora da fare, ma contro il Poggibonsi è arrivata una bella prestazione di squadra. "Sapevamo che poteva essere una partita difficile – sottolinea ilex Trapani –. Ma la squadra ha sempre l’atteggiamento giusto. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, poi nella ripresa ci siamo schiacciati un po’ ma l’abbiamo chiusa, abbiamo dimostrato di avere tanti valori e alla fine siamo riusciti a portare a casa questo risultato, che ci serviva per stare più tranquilli.