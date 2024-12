Spazionapoli.it - Napoli-Danilo, si va a oltranza: c’è un doppio ostacolo

Notizie Calcio– Antonio Conte ha sceltocome possibile colpo in difesa: la posizione della Juventus, però, complica i piani in casa azzurra.Il suo nome è ormai divenuto d’abitudine in casaCalcio: il gradimento della società partenopea pernon è affatto un mistero, stando anche alle ultime notizie. Da settimane ormai si parla di questa potenziale pista di calciomercato, con tutte le difficoltà annesse che, a quanto pare, non bastano per placare i rumors. D’altronde, lo stesso difensore brasiliano della Juventus ha dichiarato di recente di voler restare in bianconero, ma la sensazione è che, in caso di offerta giusta, il club bianconero sarebbe pronto a valutare il suo addio.Lo scenario, però, resta complicato: alla base, ci sarebbe la volontà da parte della Vecchia Signora di non rinforzare una diretta rivale, senza nemmeno considerare che Cristiano Giuntoli batte cassa per un giocatore il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno.