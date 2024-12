Secoloditalia.it - Macron nella bufera per alcune frasi contro gay, arabi e neri. L’Eliseo smentisce, Le Monde conferma

Leggi su Secoloditalia.it

Ironie sul ministro omosessuale, termini razzisti per etichettare gli immigrati africani: l’altra faccia del presidente Emmanuelè stata svelata dal quotidiano Le, non certo un giornale di gossip.che hanno scatenato una ridda di reazioni indignate da parte del mondo politico, in particolare dai parlamentari di sinistra.Secondo Le, il presidente avrebbe usato in privatoirrispettose nei confronti died omossessuali. Tra le presunte uscite polemiche diuno scambio avuto nel 2023 con l’allora ministro della Salute, Aurélien Rousseau, circa le difficoltà del sistema sanitario nazionale. “Il problema dei Pronto Soccorso in questo Paese, è che è pieno di Mamadou“, avrebbe dichiarato, prendendo così di mira medici e camici bianchi dalla pelle nera.