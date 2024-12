Ilfattoquotidiano.it - “I clienti hanno paura del nuovo Codice della Strada, bevono di meno. Si preferisce il calice alla bottiglia, superalcolici già in calo”: l’allarme dalle Langhe

Il 14 dicembre è entrato in vigore ile con esso è arrivata una stretta contro la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Tanto che ora, adi una settimana dall’introduzione, gli effetti già si sentono. A lanciare l’rme –pagine di Repubblica – è Ferruccio Ribezzo, presidente del Consorzio TuristicoMonferrato Roero, che registra undi presenze tra i turisti, intimoriti dpossibilità di essere “pizzicati” dall’alcoltest dopo una degustazione.“È una questione di sicurezza, e sulla sicurezza non si scherza“, dichiara Ribezzo, sottolineando l’importanza di un consumo responsabile. “Il nostro territorio ha sempre proposto esperienze qualificate: l’abuso di alcol non rientra nei nostri meccanismi di promozione”. Eppure, ladi superare il limite consentito sembra frenare gli enoturisti, con ripercussioni sull’intero settore.