Ilveggente.it - Fognini vuota il sacco: ombre sulla Coppa Davis

Fabioè pronto ad esplodere: si salvi chi può.Non sono troppo lontani i tempi in cui Fabioindossava la maglia azzurra e scendeva in campo per rendere onore al tricolore e al proprio Paese di origine. Eppure, sembra che siano trascorsi anni, con tutto quello che è accaduto da quando il tennista di Arma di Taggia ha formalmente indossato, per l’ultima volta, la divisa della Nazionale.il(LaPresse) – Ilveggente.itIn questo lasso di tempo ne sono successe, in effetti, di tutti i colori. Tra polemiche e botta e risposta, vittorie e sconfitte, non c’è stato un attimo di riposo, in pratica. Men che meno per il campione di origini liguri, che non ha mai realmente digerito l’estromissione dall’Italtennis, così come il trattamento, a suo dire ingiusto, che gli avrebbe riservato il coach che ha portato l’Italia alla vittoria dellanon per una, ma per ben due volte.