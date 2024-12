.com - Festeggiamenti in grande con i panettoni da chilo di Flamigni

Il panettone è il dolce italiano celebrativo per eccellenza, ammirato e invidiato in tutto il mondo, non solo per il suo sapore unico ma anche per la sua importanza culturale e commerciale., azienda leader nel settore di alta pasticceria dal 1930, rinforza questa icona italiana lanciando sul mercato i grandi formati:giganti di “caratura” da 5 chili fino ad arrivare a 25. Ma c’è di più, per chi ama il salato è appena stato presentato l’incredibile panettone Demi Sel dove l’ingrediente protagonista è il burro francese di Normandia Isigny AOP. Questo prodotto è fatto esclusivamente con il latte locale dei territori di Bessin e Contentin, un piccolo areale dove le vacche producono naturalmente latte con una spiccata sapidità.Il titolare Massimo Buli«Stiamo riscuotendo un grandissimo successo con i nostrigiganti.