Calciomercato Milan – Jovic resta in Serie A? Contatti in corso

: a centrocampo il primo obiettivo sembrerebbe essere Reda Belahyane. Non solo: resterebbero in lizza anche Frendrup così come Cardoso del Real Betis e Lucas Gouma-Douath, classe 2003 del Salisburgo. La dirigenza rossonera potrebbe anche pensare a cedere qualche giocatore che non rientra più nel progetto. Dopo una stagione buona da vice-Giroud,non ha trovato spazio con Paulo Fonseca. L’attaccante serbo è finito fuori dalla scelte del portoghese in attacco. Prima l’esclusione dalla lista Champions League, poi le panchine anche inA e il problema con la pubalgia. La punta potrebbe tornare disponibile contro la Roma. Il suo futuro, però, sembra ormai scritto. Come riportato da.com,dovrebbe quasi sicuramente lasciare iltra pochi giorni: Vanoli vorrebbe puntare su di lui al Torino.