Ilfattoquotidiano.it - Bambina di 4 anni si addormenta sull’autobus e viene lasciata lì: chiesto risarcimento da 50mila euro

La figlia di quattrosi erata sul pulmino scolastico, ma l’autista non se n’era accorto: così aveva portato il mezzo in deposito, mentre mamma e papà cercavano disperati lache sembrava scomparsa. Per questa vicenda, accaduta a Venezia, una famiglia ha deciso di chiedere i dunall’International school of Venice, l’asilo in lingua inglese.Cosa è successo – L’episodio risale a gennaio, quasi un anno fa. La mamma riceve una telefonata dalla babysitter di sua figlia, Gioia (nome di fantasia): le dice che la piccola non è arrivata a Piazzale Roma, dove avrebbe dovuto incontrarla dopo la giornata all’asilo, scrive il Corriere della sera. Secondo gli accordi, un pulmino avrebbe dovuto riportare lain centro storico alle 16:15. Tuttavia, quella sera il mezzo è stato visto allontanarsi dal piazzale senza che la piccola scendesse.