28 anni dopo | il sequel ha già una data di uscita

28: ilha già unadiL’entusiasmo per 28si sta diffondendo rapidamente. Ora, la Sony ha annunciato ladidi 28– Parte 2: Il tempio delle ossa, che sarà il 16 gennaio 2026. La notizia arrivail trailer di 28, che arriverà invece nelle sale il 20 giugno 2025.essere rimasto inattivo per quasi due decenni, il franchise di 28 giorniè dunque pronto per un grande ritorno con lo scrittore originale Alex Garland e il regista originale Danny Boyle. I due erano solo produttori deldel 2007 28 settimane, ma ora si stanno rifacendo con una trilogia prevista a partire dalla prossima estate.In precedenza avevano rivelato di aver girato i primi due capitoli della trilogia back-to-back, quindi non sorprende che ilabbia già unadie che sia stata collocata a soli sette mesi dal primo film.