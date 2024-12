Sport.quotidiano.net - Rimini-Altamura: Parigi trascina il Rimini in semifinale con un gol decisivo

Vitali 7. Ci vogliono, ma alla fine non bastano nel primo tempo, i suoi guanti per evitare il ritorno dell’. Qualche parata di pregio, poi la resa, tradito dal fuoco amico. Longobardi 6. Torna a casa, sulla fascia destra. E non soffre troppo le avanzate degli avanti pugliesi, seppure l’ex Acampa si dimostra inaspettatamente un osso duro. Qualche accelerata di pregio, ma non troppe. Bellodi 6,5. È sicuro in quasi tutte le avanzate degli avanti pugliesi. Qualche volta è più complicata del previsto, ma se la cava. Lepri 5. È anche sfortunato sulla deviazione di testa che beffa Vitali e riporta in vita l’a una manciata di minuti dalla fine del primo tempo. Falbo 6,5. C’è la complicità non da poco di Pane su quel tiro che manda avanti ildopo diciannove minuti. Ma lui ha il grande pregio di provarci sempre.