Secoloditalia.it - Manovra, il governo mette la fiducia alla Camera. E spunta anche un tesoretto da 100 milioni

Ilha posto lasulla legge di Bilancio. Si tratta di una decisione ampiamente attesa: il voto disi terrà a partire dalle 11 e, come da calendario confermato dconferenza dei capigruppo, la votazione finale si terrà in serata, a partire dalle 21. Il ritorno del testo dellain Commissione Bilancio, che era stato ipotizzato, è stato fugato dall’emersione di una sovracopertura, un “”, di circa 100di euro al maxi-emendamento sia per il 2025 che per il 2026. Dunque, non solo i soldi per portare in approvazione il testo ci sono, ma ce ne sono più del previsto. Si tratta della prima volta che succede nella storia repubblicana.Inunda 100I fondi del “”, è trapelato, confluiranno nel conto di controllo, strumento previsto dal Piano strutturale di bilancio, per abbattere il deficit.