La Lega taglia di 15 miliardi i fondi per la manutenzione delle strade per finanziare il Ponte Cancellati in una notte anni di investimenti

Ilfattoquotidiano.it - La Lega taglia di 1,5 miliardi i fondi per la manutenzione delle strade per finanziare il Ponte. “Cancellati in una notte anni di investimenti”

Per aumentare gli stanziamenti destinati alsullo Stretto che ossessiona Matteo Salvini la maggioranza pesca 1,5dal Fondo di sviluppo e coesione già depauperato con una mossa simile alla fine dello scorso anno. Risorse che portano il totale previsto per la contestata opera a 13,6circa (dagli 11,6 previsti dalla manovra per il 2024) pergli accordi finora raggiunti con tutti gli affidatari dei lavori per glifino al 2032. Si tratta, comunque, di una cifra inferiore rispetto ai 3inizialmente ipotizzati. L’emendamento a prima firma di Riccardo Molinari, capogruppo leghista alla Camera, si intitola Disposizioni finanziarie sulle infrastrutture di competenza del Ministeroinfrastrutture e dei trasporti ed è stato approvato in commissione martedì