Iodonna.it - Intervista con la cheffe Chiara Pavan, icona della cucina ambientale: anche a “MasterChef 2024”

Leggi su Iodonna.it

Ci ricordiamo tutti, l’anno scorso, l’allarme per la diffusione eccezionale del granchio blu in Veneto. Ecco,è la chef, anzi, che a quella specie invasiva e demonizzata dedica un piatto in ogni suo menu. A capostellata del ristorante Venissa, nella laguna, grazie aòla sua vocazione alla sostenibilità ha conquistato nel 2022 la stella verde Michelin. E, quest’anno, un altro ingaggio ugualmente stellare. È infatti la “vedetta” anti-spreco di MasterChef Italia 2024:stasera, dalle 21.15, il suo ruolo nel talent culinario di Sky sarà controllare che i concorrenti dei Live Cooking utilizzino al meglio e al massimo le materie prime. Non solo:ambasciatrice del progetto triennale europeo LIFE Climate Smart Chefs, progetto Coordinato da Fondazione Barilla e volto a educare gli chef are e proporre ricette a basso impatto