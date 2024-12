Tpi.it - Caso Open, prosciolti Renzi e gli altri 10 imputati. Il leader di Iv: “Nessuno chiederà scusa”

Matteoè stato prosciolto dalle accuse mosse contro di lui nell’inchiesta sulla fondazione, nata per sostenere le iniziative politiche deldi Italia Viva ai tempi in cui era segretario del Partito democratico. La giudice per l’udienza preliminare di Firenze Sara Farini ha disposto il proscioglimento anche per la capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi e per glinove indagati tra cui l’ex ministro Luca Lotti, l’imprenditore Marco Carrai e l’avvocato Alberto Bianchi.La gup si è pronunciata oggi, giovedì 19 dicembre. Nel febbraio di due anni fa la Procura di Firenze aveva chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli indagati., Boschi e Carrai erano accusati di finanziamento illecito ai partiti, mentre nei confronti deglierano ipotizzati a vario titolo anche i reati di traffico di influenze, corruzione, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.