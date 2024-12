Lanazione.it - Casentino Senza Frontiere compie dieci anni

Arezzo, 19 dicembre 2024 –e festeggia questo traguardo in una serata speciale sabato 21 dicembre presso il Circolo di Strada a Strada in, con una cena servita e una lotteria il cui ricavato sarà devoluto al progetto “Un ascensore per Morgana”. Ai partecipanti è richiesto anche un dono per partecipare al progetto “Adotta una letterina”, per rispondere ai desideri di bambini bisognosi. A raccontare questidi solidarietà dentro e fuori ilè l’attuale Presidente Lavinia Dinu. “L’idea diè natafa da un viaggio di volontariato in Kosovo di alcuni giovani casentinesi i quali, conosciuta quella realtà, decisero di riportare questa esperienza sul territorio e farne tesoro per un progetto di lungo corso e rivolto sia all’estero che all’interno della vallata.