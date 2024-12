Ilgiorno.it - “Aveva le ginocchia come Pelè”, ma lo hanno operato lo stesso: bastavano gli antinfiammatori

Monza, 19 dicembre 2024 – “Pazienti con indicazione all’intervento chirurgico non sufficientemente giustificata” che non sono stati sottoposti “alla terapiaa giusta” e a “necessari approfondimenti diagnostici” che avrebbero evitato “una inutile e dannosa protesi preventiva”. Conferma le indicazioni il consulente tecnico nominato dalla Procura di Monza nell’inchiesta che ha portato al processo al Tribunale di Monza per le presunte lesioni gravi ai pazienti i chirurghi ortopedici Marco Valadè e Fabio Bestetti. Analisi tecniche Il professor Antonino Previtera, ortopedico di lungo corso e docente universitario, ha valutato 900 cartelle cliniche e oltre 6.000 radiografie selezionando i casi ritenuti sospetti. Ieri si è sottoposto al controesame dei difensori degli imputati e del Policlinico di Monza, dove erano in servizio i due medici all’epoca della vicenda, chiamatoresponsabile civile.