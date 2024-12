Ilfattoquotidiano.it - Astronauti bloccati sulla Stazione spaziale, rinviato di mesi il rientro. Dovevano rimanere in orbita solo 10 giorni

La missione di salvataggio degliera partita a fine settembre. Ma l’agognato ritornoTerra di Butch Wilmore e Suni Williams – prigionieri della Iss dalla scorsa estate – è più lontano del previsto. Non torneranno prima di fine marzo i duedella Nasa Suni Williams e Butch Wilmore. Il loro, inizialmente previsto dopo una decina dia bordo di Starliner e poi riprogrammato per febbraio con la missione Crew-9, è stato nuovamenteperché Nasa e SpaceX hanno rimandato il lancio della missione Crew-10 a cui glidovranno passare le consegne.La Nasa ha annunciato il rinvio del lancio di Crew-10 da febbraio a “non prima della fine di marzo 2025” per dare “ai team della Nasa e di SpaceX il tempo di completare lo sviluppo di una nuova navetta Dragon per la missione“.