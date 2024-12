Puntomagazine.it - Ultima delle due amichevoli della Nazionale di futsal al Palatedeschi, Lauro: “Festa di sport”

Benevento capitale del: grande successo per la due giorni con l’Italia e la LituaniaBenevento, 18 dicembre 2024 – “La due giorni che ha visto la città di Benevento capitale delsi conclude stasera alle 20,00 alcon il secondo test match contro la Lituania. Ieri è stata unadi, coronata tanto dalla rotonda vittoria degli azzurri nella partita trasmessa in diretta da Raie che ha visto una folta partecipazione di pubblico, quanto dal prologo pomeridiano con tanti bambini e ragazzisocietàive di Benevento e provincia che alhanno respirato l’atmosfera azzurra”, lo spiega in una nota il delegato allodell’Amministrazione Mastella Vincenzo.“Grazie alla Figc e al lavorofamiglia Collarile che ha portato Benevento ai vertici del, stiamo vivendo una splendida esperienza con riverberi importanti anche sotto il profilovisibilità epromozione turisticacittà esue bellezze.