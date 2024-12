Quotidiano.net - Si sveglia dal coma tesserato del Pd. La moglie accusa: “Non so chi ha firmato, hanno violato la nostra sfera privata”

Roma, 18 dicembre 2024 - Rito da un lungo, ha abbracciato lae si è scoperto anche essere undel Pd. E non è il primo a divetare dem a sua insaputa infatti secondo il Corriere del Mezzogiorno, che dà la notizia, ci sarebbero stati altri casi. Ma quello di Giovanni Mista, residente nel comune di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, raccontato dallaè il più clamoroso per il momento assolutamente delicato della sua vita e per la mancanza di rispetto e privacy per una persona che lottava con la morte. La: “Due mesi in, qualcuno aper lui” Laè sconvolta: "Mio marito non ha potuto firmare la tessera Pd, perché era ricoverato in ospedale. È stato ben due mesi inper un attacco celebrale, poi trasferito in una clinica riabilitativa.