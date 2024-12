Ilrestodelcarlino.it - Panda a metano si incendia a San Biagio

Auto in fiamme, ieri alle 9,15, in località San. A prendere fuoco, una Fiatsu cui viaggiava un uomo che per fortuna non ha riportato ustioni e si è allontanato dal veicolo. Sul posto i vigili del fuoco con due autobotti, da Fano e Pesaro che hanno messo in sicurezza l’area nel corso di un intervento che si è protratto per due ore. L’incendio non ha coinvolto altri veicoli ma la colonna di fumo ha scatenato timore tra i residenti. Rilievi condotti dalla polizia locale.