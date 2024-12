Biccy.it - Michele Longobardi fuori da Uomini e Donne, nuove indiscrezioni: “Cacciato”

La registrazione di ieri diha riservato un colpo di scena, sembra infatti che una corteggiatrice abbia smascherato, rivelando che il ragazzo avrebbe creato dei profili Instagram fake: “La corteggiatrice Mary avrebbe rivelato di avere parlato con il tronista su Instagram, perché lui avrebbe creato un profilo fake con il quale avrebbe contattato tutte le sue corteggiatrici. – si legge su Fan Page. – L’unica a non cadere nella trappola sarebbe stata Veronica, che non ama rispondere a chi la contatta con un profilo evidentemente falso. Il tronista avrebbe parlatodal programma sia con Mary che con Amal. Ma Mary, una volta scoperto che dietro a quell’account si nascondeva il tronista, non avrebbe esitato ad andare a dirlo alla redazione. Il giovane avrebbe scoperto di essere stato smascherato solo durante la registrazione di martedì e si sarebbe giustificato dicendo di avere fatto un esperimento per valutare la reazione delle corteggiatricidallo studio“.