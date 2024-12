Ilgiorno.it - Mamma e figlio morti durante il parto: inutili i tentativi di rianimazione e il cesareo per salvare il piccolo Sasha Andrei

Pavia, 18 dicembre 2024 – Doveva essere il primo Natale della loro famiglia, invece sarà un Natale di dolore. Andreea Mihaela Antochi, 30 anni, e il bimbo che portava in grembo sonoal San Matteo di Pavia dove la donna avrebbe dovuto dare alla luce il suo primo. Si sarebbe chiamato. Il ricovero in ostetricia era avvenuto domenica quando sarebbero cominciate le procedure per ilindotto. Nella notte tra lunedì e martedì, però, la donna ha cominciato a star male,il lungo travaglio ha avuto un’insufficienza respiratoria e poi è andata in arresto cardiaco. Per quasi un’ora i medici hanno provato a rianimarla, senza riuscirci. Inutile anche il tagliodisposto d’urgenza nel tentativo di riuscire aalmeno il. L’inchiesta La Procura di Pavia ha aperto un fascicolo d’indagine, dopo l’esposto presentato da Florin Catalin Lovin, privato nel giro di poche ore della moglie e del