Le novità della legge di bilancio 2025 (ancora alla Camera)

L’arrivo del testodinell’aulaera previsto per oggi, 18 dicembre. Bisogna però aspettare la conferenza dei capigruppoconvocata per questa mattina per definire i nuovi tempi. Il rinvio è legato alle riformulazioni degli emendamenti, da parte dei relatori, presentate in commissionesolo alle 19 del 17 dicembre. Ladisarà quindi approvata con molta probabilità dopo Natale. Governo e maggioranza puntano al voto finale a Montecitorio entro venerdì, poi si passerà al Senato. Ma ètutto da vedere.Ieri sera sono state apportate le ultime modifiche, a partire dal discusso emendamento sull’aumento di stipendio per i ministri non eletti, aumento che è stato poi sostituito da un rimborso. Tra le ultime, oltre a un piccolo incremento delle pensioni minime, alle nuove aliquote Irpef, e al taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 40mila euro, ci sono l’Ires premiale, il bonus elettrodomestici e l’anticipo pensionistico con la previdenza integrativa.