Linkiesta.it - L’arte sacra e secolare di Catalina Swinburn nasce dalle rovine dell’industria editoriale

Leggi su Linkiesta.it

Nata a Santiago nel 1979,nutre un amore viscerale per la carta stampata, radicato nelle sue esperienze infantili in Cile, dove i libri erano viaggi immaginari attraverso l’Europa. La sua ricerca di libri in biblioteche vintage e mercati è un viaggio intrinseco, una fusione di esperienze e curiosità che plasmano la sua arte.L’abbiamo incontrata per farci raccontare il senso più profondo della sua arte in cui si manifesta potente una riflessione sul ruolo della donna attraverso la tradizione deltessile. La tessitura diventa metafora di resistenza, rappresentando l’espressione femminile e le voci spesso trascurate nella storia. Le sue opere combinano denuncia sociale e impatto estetico, sfidando lo spettatore e la spettatrice a vedere la distruzione come rinascita, esplorando le narrazioni complessedelle parole.